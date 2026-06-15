الرئيس الأميركي يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الفور.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع".
وأضاف: بموجب هذا، أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم، وفي الوقت نفسه أفوض الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".
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