رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران

أعلن شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني اليوم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال في تغريدة له على "اكس" : بعد محادثات مكثفة، يسرّنا أن نعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد أعلن الطرفان الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان.

وأضاف شريف: ستُقام مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة 19 يونيو الحالي في سويسرا.

وقال: مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.