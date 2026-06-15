نتنياهو يطلب لقاءً عاجلاً مع ترامب عقب قمة مجموعة السبع لتوضيح موقف إسرائيل من المفاوضات

كشف مصدر إسرائيلي مطلع لموقع "سي إن إن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لعقد لقاء عاجل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين حول مسار المفاوضات مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

ويسعى نتنياهو لترتيب هذا اللقاء فور عودة ترامب من قمة مجموعة السبع المقررة في أوروبا نهاية الأسبوع المقبل، أو بعد ذلك بوقت قصير، بهدف توضيح المواقف الإسرائيلية وإيصالها للإدارة الأميركية.

يأتي هذا التحرك بعد توبيخ شديد اللهجة وجهه ترامب لإسرائيل الأحد، على خلفية شن الجيش الإسرائيلي غارة على بيروت، رداً على إطلاق حزب الله نيراناً باتجاه شمال إسرائيل.

وقد انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي بوضوح قائلاً: "هذا الهجوم على العاصمة اللبنانية لم يكن ينبغي أن يحدث".

كما قلل الرئيس الأميركي من شأن هجوم حزب الله واصفاً إياه بأنه "صغير جداً ولا معنى له". ويتناقض هذا التراشق العلني بشكل حاد مع الجبهة الموحدة التي أظهرها الزعيمان في بداية "حرب إيران"، ويُعد أحدث حلقة في سلسلة من الخلافات الواضحة تزامناً مع تحركات ترامب لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة.

تقييد التحركات الإسرائيلية

شهدت الفترة الأخيرة تدخلاً أميركياً مباشراً لتقييد حرية العمل العسكري الإسرائيلي، حيث:

تقييد العمليات في لبنان: حدّ ترامب بالفعل من حرية إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة الساحة اللبنانية.

إلغاء خطط الهجوم على إيران: أصدر ترامب الأسبوع الماضي أوامر لنتنياهو بإلغاء خطط لمهاجمة إيران، وذلك بعد أن أطلقت طهران صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

مخاوف إسرائيلية

أوضح المصدر أن إسرائيل تسعى من خلال هذا اللقاء المرتقب إلى طرح مخاوفها الاستراتيجية، والتي تتركز في نقطتين أساسيتين: