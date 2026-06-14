ترامب منتقداً الضربة الإسرائيلية على بيروت: لا تفسدوا فرصة سلام طويل وجميل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إن التفاهم مع إيران بات "قريبا جدا"، معتبرا أنه سيحقق "السلام للمنطقة" بما يشمل لبنان.

وأضاف الرئيس الأميركي في معرض تعليقه على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية في خضم الحديث عن تفاهم بين واشنطن وطهران "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام للمنطقة، بما في ذلك لبنان، ويجب على جميع الأطراف تهدئة الأمور.