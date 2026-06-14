ما سبب دوي صفارات الإنذار في الأردن؟

أفاد التلفزيون الرسمي في الأردن في وقت مبكر من صباح اليوم ⁠الأحد بانطلاق دوي صفارات إنذار في البلاد، قبل أن ‌تعلن مديرية الأمن العام في ‌وقت لاحق أن خللاً ‌فنياً هو السبب في ‌ذلك.

ونقل حساب ‌التلفزيون الرسمي على فيسبوك ​بيانا ‌جاء ​فيه "نوهت مديرية الأمن ⁠العام أن خللاً فنياً أدى ​إلى ⁠انطلاق صافرات ⁠الإنذار بشكل تلقائي صباح هذا اليوم ⁠في أثناء معالجة عطل في أحد الصافرات... وتمكنت الفرق الفنية من معالجة ‌الخلل على الفور".