اليابان سترسل وفداً إلى جرينلاند بسبب المعادن الأرضية النادرة
ذكرت صحيفة نيكي اليوم الأحد أن اليابان تستعد لإرسال وفد إلى جرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة.
وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أنهم سيجرون محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك.
وأعلن البيت الأبيض في يناير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس سبل الاستحواذ على الجزيرة، مما أثار قلق دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا. ومنذ ذلك الحين، انتقلت المحادثات إلى المسار الدبلوماسي.
وتحظى جرينلاند باهتمام كبير بسبب موقعها الاستراتيجي واحتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة.
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