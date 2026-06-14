"سي إن إن": توقيع اتفاق أميركا وإيران إلكترونيا لأسباب لوجستية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين تفاصيل تتعلق بالاجتماع الذي سيخصص للتوقيع على الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران.

وأكد المسؤولون لـ"سي إن إن"، إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران، والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران الأحد على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكّل عقدة أساسية في عملية التفاوض.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق من السبت أنه لن يتم توقيع الاتفاق الأحد.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" السبت: "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

وأضاف "في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الغرانيت الغائرة بفضل قاذفاتنا البي-2 الجميلة وطياريها البارعين، سنخفّفه وندمّره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة".