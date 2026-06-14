الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف عملياته في جنوب لبنان

كشفت تقارير إسرائيلية، السبت، عن استعداد الجيش لوقف التقدم في جنوب لبنان، وتؤكد تمسكه بالمناطق الأمنية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا مساء الأحد بشأن الاتفاق الأميركي الإيراني المرتقب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية أن يُصدر المستوى السياسي قرارا بوقف التقدم البري في جنوب لبنان في إطار الاتفاق الأميركي الإيراني.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية، وإن هذه القضية ستُناقش مع اللبنانيين ضمن المفاوضات التي ستُعقد بعد أسبوع ونصف في الولايات المتحدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، القضاء على 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان.

ووفق الجيش فإن "قوات فريق القتال التابع للواء 551، العاملة تحت قيادة الفرقة 91، تواصل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر من حزب الله في جنوب لبنان".