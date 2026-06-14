مسؤول أميركي لـ"فوكس نيوز": تبلور اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الأحد، عن تبلور إطار اتفاق مع إيران ينهي أشهراً من الصراع، وينص على إعادة طهران فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة دون فرض رسوم عبور، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المسؤول قوله في إحاطة صحفية: "نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق.. إنه اتفاق رائع وقوي للغاية". وأوضح أن تلبية طهران للمطلب الأميركي الرئيسي بفتح الممر المائي "بلا رسوم" ستتزامن بشكل مباشر مع إنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئها.

وأشار المسؤول إلى أن التوافق على هذه الخطوات المتزامنة سيمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة لاحقة، تركز بالأساس على عمليات تطهير الممر المائي من الألغام لضمان أمن وسلامة الملاحة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل إعراب الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته عن ثقتهم باقتراب إنجاز الاتفاق النهائي، وذلك على الرغم من استمرار المسؤولين الإيرانيين في تقديم روايات علنية متباينة حول الوضع الفعلي للمحادثات والشروط المطروحة على طاولة التفاوض.