ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من المقرر توقيع اتفاق السلام مع إيران يوم غد الأحد.

وأضاف في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال" أن مضيق هرمز سوف يفتح مباشرة أمام حركة الملاحة بعد توقيع الاتفاق.

وأكد أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه بأي شكل من الأشكال.

وشدد على أن الولايات المتحدة سوف تقوم باستخراج الغبار النووي المدفون في إيران وسيتم تدميره، في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء.

وأعرب عن تطلعه بأن تسير عملية توقيع الاتفاق بسلاسة وسرعة، محذراً أن لديه حل لا يرغب في استخدامه مجدداً في حال لم يحدث ذلك.