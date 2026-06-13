بدء أعمال إزالة اسم ترامب من واجهة مركز كينيدي في واشنطن

بدأت، اليوم السبت، أعمال إزالة اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من واجهة قاعة العروض المرموقة "مركز كينيدي" في واشنطن، تنفيذاً لقرار صادر عن القضاء الفدرالي.

وحجبت مظلة بيضاء جزءاً كبيراً من المبنى الذي نُصبت عليه سقالات، وتوقف بعض ممارسي رياضة الجري صباحاً لبرهة أمامه لمشاهدة تقدّم سير الأشغال.

وبدأت الأشغال بعدما رفض قاض فدرالي أميركي الجمعة طلباً قدمه مجلس إدارة "مركز كينيدي" ووزارة العدل لوقف تنفيذ قرار أصدره وقضى بسحب اسم الرئيس عن مبنى قاعة العروض المرموقة في واشنطن.

وأزال مركز كينيدي الإثنين اسم ترامب عن موقعه الإلكتروني.

وتجمع حشد مساء أمس الجمعة أمام المؤسسة مطلقاً بين الحين والآخر صيحات ترحيب فيما كان العمال يرفعون السقالات للوصول إلى اللافتة، كما تابع آلاف من رواد الإنترنت المشهد في بث مباشر مترقبين اللحظة التي سيزال فيها اسم ترامب عن الواجهة.

لكن مع تقدم الليل بقي اسم ترامب على الواجهة، إذ قدم المركز قبل حلول منتصف الليل التماسا لتمديد المهلة المعطاة لإزالته 12 ساعة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

