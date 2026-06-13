شهباز شريف يرجح التوقيع على اتفاق السلام بين أميركا وإيران إلكترونياً خلال 24 ساعة

رجح رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أن يتم التوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مشيراً إلى أن بلاده تستعد للتوقيع الذي يليه محادثات فنية بين الطرفين الأسبوع المقبل.

وقال شهباز شريف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام".

وقدم الشكر للولايات المتحدة الأميركية وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، معرباً عن ثقته بأن الاتفاق سيشكل أساساً متيناً لسلام دائم في المنطقة.