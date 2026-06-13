إصابة امرأة بجروح خطيرة جراء هجوم لسمكة قرش

قالت ​السلطات في أستراليا ‌إن امرأة ​أصيبت بجروح خطيرة جراء هجوم لسمكة قرش على أحد شواطئ سيدني اليوم السبت، في أحدث واقعة ضمن ⁠سلسلة هجمات لأسماك القرش قبالة السواحل الأسترالية.

وذكرت الشرطة في بيان أن أجهزة ‌الطوارئ استُدعيت صباحاً إلى شاطئ كوجي في شرق سيدني، ‌أكبر مدن أستراليا، بعد ‌ورود بلاغات عن تعرض امرأة ‌تبلغ من ‌العمر 30 عاماً لعضة من سمكة ​قرش كبيرة ‌على ​بُعد نحو 30 متراً ⁠من الشاطئ.

وأضافت الشرطة "انتشل أفراد من الجمهور المرأة من ​المياه وبدأوا ⁠بتقديم ⁠الإسعافات الأولية"، مشيرة إلى أنها أصيبت بجروح خطيرة في ⁠الذراعين والساق.

وقال مايك كورليس مفتش إسعاف نيو ساوث ويلز للصحفيين في شاطئ كوجي "أصيبت بجروح كبيرة في الساق ‌والذراعين، وستحتاج إلى الكثير من الجراحة".

وأُغلق ​شاطئ كوجي وشواطئ أخرى في منطقة مجلس راندويك بالمدينة لمدة 24 ساعة عقب الهجوم.