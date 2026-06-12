ترامب: إيران اعتذرت سراً بعد نشر معلومات مضللة عن الاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين "إيجابية للغاية"، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الإثنين المقبل.

وأضاف ترامب في مكالمة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أنه طالب بتوضيح علني من طهران بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية زعمت أن بلادها ستتلقى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق، وهو ما انتقده الرئيس الأميركي بشدة في وقت سابق.

وأضاف ترامب أن الجانب الإيراني "اعتذر سراً عن نشر معلومات مضللة"، من دون أن تتضح آلية أو قنوات نقل هذه الرسالة إلى واشنطن.

من جهة أخرى، نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين قولهما إن مسودة الاتفاق حظيت بموافقة مستويات رفيعة في طهران، الخميس، مستدركين بالقول إنه "من المرجح" ألا تكون قد نالت بعد موافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.

وكتب عراقجي على منصة "إكس"، إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف بعدما نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم: "في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه".