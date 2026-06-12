مسؤول كبير في إدارة ترامب: سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير المواد النووية وإزالتها

كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الملامح الحقيقية والبنود الصارمة للاتفاق المكتوب مع إيران، والذي يأتي وسط أجواء من التوتر العسكري المتصاعد في منطقة الخليج العربي.

وتقضي بنود الاتفاق — وفقاً للمسؤول الأميركي الكبير — بإنهاء الطموح النووي الإيراني بشكل كامل ودائم، إلى جانب فرض قيود مشددة على سلوك طهران الإقليمي وضمان حرية الملاحة الدولية، مع ربط أي تدفقات مالية بالتنفيذ الفعلي الكامل على أرض الواقع.

تفكيك نووي شامل وتدمير للمواد

وجاءت تسريبات إدارة ترامب لتضع حداً للأنباء المتضاربة؛ إذ أكد المسؤول لـ"رويترز" أن الصفقة المرتقبة لن تكتفي بـ"تجميد" الأنشطة، بل ستذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، مشيراً إلى أنه:

سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

سيتم تدمير كافة المواد النووية الحالية وإزالتها تماماً من البلاد.

وتعكس هذه الشروط سقف المطالب الأميركية المرتفع، وتوضح طبيعة "الاتفاق المكتوب" الذي أشار إليه ترامب في وقت سابق، مؤكداً أنه يختلف تماماً عن الرواية التي تحاول المنصات الإيرانية ترويجها.

أمن مضيق هرمز ووقف تمويل الوكلاء

وعلى الصعيد الإقليمي والأمني، وضع الاتفاق شروطاً حاسمة تضمن استقرار الملاحة ومنع التدخلات العسكرية الإيرانية في الممرات المائية؛ حيث يقضي الاتفاق بـالتزام طهران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم أمام حركة التجارة العالمية، وهو بند يكتسب أهمية قصوى بعد الهجوم الأخير الذي استهدف سفناً هندية مغادرة للمضيق.