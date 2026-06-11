إخلاء طوابق في البنتاغون للتعامل مع "مواد خطرة"

أخلت السلطات عدة طوابق من مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بمقاطعة أرلينغتون في ولاية فرجينيا، للتعال مع "حادث يتعلق بمواد خطرة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، إن الأنظمة داخل البنتاغون "رصدت مشكلة تتعلق بجودة الهواء، مما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية إلى حين تحديد مدى خطورتها وأسبابها".

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في أرلينغتون إنها تعمل حاليا في مقر البنتاغون، دعما لفريق المواد الخطرة التابع لوكالة حماية قوات البنتاغون.

وأفادت 3 مصادر مطلعة شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أنه تم إغلاق عدة طوابق وممرات داخل المبنى، فيما يجري إخلاء أجزاء أخرى منه.