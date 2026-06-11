ترامب: الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة الليلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة الليلة.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، اليوم الخميس، أن إيران فقدت أسطولها البحري، وقواتها الجوية، وراداراتها ودفاعاتها الجوية، وجميع أشكال دفاعها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية.

وبين أن الولايات المتحدة ستسيطر في المستقبل القريب على جزيرة خرج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وعلى أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلت مع فنزويلا.