"الداخلية البحرينية" تعلن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني

أعلنت وزارة ‌الداخلية البحرينية، اليوم، عن إصابة طفلة بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية، جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين.

وقال الوزارة في بيان لها على منصة "إكس"، إن الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما تعرضت لإصابة بسيطة وجرى معالجتها في الموقع.

وأضافت أن سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، تسبب باحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة البحرينية المنامة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة.