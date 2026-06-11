"سي.إن.إن": محادثات أميركا وإيران لا تزال مستمرة رغم الهجمات
أفادت شبكة سي.إن.إن اليوم الخميس نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لا تزال على مسارها الصحيح بعد مفاوضات جرت خلال الليل.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، بعدما توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران على الفور على اتفاق سلام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news