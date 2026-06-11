"سي.إن.إن": محادثات أميركا وإيران لا تزال مستمرة رغم الهجمات

​أفادت شبكة ‌سي.إن.إن ​اليوم الخميس نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران ‌لا تزال على مسارها الصحيح ‌بعد مفاوضات جرت خلال ‌الليل.

وتبادلت ​الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية ​لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، بعدما توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم ‌توافق طهران على ​الفور على اتفاق سلام.