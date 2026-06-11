‏ انفجارات تهز الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر الخميس، بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، بعدما أعلنت واشنطن شن ضربات دفاعية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية، وفي جزيرة قشم، ومدينتَي ميناب وسيريك.

وأفادت مصادر إيرانية بإصابة قشم ومدينتي كركان وسيريك.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس إن القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعاً عن النفس اليوم عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي ضد أهداف عدة في إيران"، مضيفة "تأتي هذه الضربات رداً على عدوان إيران غير المبرر والمستمر".