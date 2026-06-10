مقتل 7 تلاميذ في حريق حافلة وسط زيمبابوي

قالت السلطات إن حافلة ركاب صغيرة مكتظة بأطفال المدارس اشتعلت فيها النيران وسط زيمبابوي بعد ظهر اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل سبعة أطفال.

وبحسب بيان للشرطة، كان على متن الحافلة 24 طفلاً عندما اندلعت النيران في المركبة بمدينة جويرو، مضيفاً أن التحقيق جارٍ، لكن الفحص الأولي يشير إلى أن وعاء من البنزين كان محفوظاً داخل الحافلة ربما يكون قد ساهم في تأجيج الحريق.

ولم تعلن السلطات على الفور عن عدد المصابين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل السائق والمحصل (مساعد السائق) إلى المستشفى، وأن جميع القتلى من أطفال المدارس.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية زي بي سي نيوز صوراً للمركبة المحترقة بالكامل، وذكرت أن بعض الأطفال تمكنوا من الفرار من الحريق بينما قُتل الآخرون الذين حوصروا بالداخل. وتواجد طاقم إنقاذ ورجال إطفاء في موقع الحادث.

وتعد حوادث الطرق التي تشمل الحافلات والسيارات الصغيرة وسيارات الأجرة غير المرخصة شائعة في زيمبابوي، التي تُسجّل أحد أعلى معدلات الوفيات المرورية في أفريقيا.

تُقدّر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات على الطرق بنحو 30 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة سنوياً. وتُشير السلطات إلى أن الخطأ البشري مسؤول عن أكثر من 90% من الحوادث في البلاد.