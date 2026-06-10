وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات مع اسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

رأى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأربعاء، خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وقال الوزير أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "يبذل حزب الله ما في وسعه لمنع هذه المفاوضات المباشرة"، مضيفا "لكن بالنسبة الى الدولة اللبنانية، والى الحكومة، هذا هو السبيل الوحيد لمحاولة إيجاد حل شامل للمشكلة"، داعياً إلى التحلي بالواقعية ومؤكداً أن الخيار العسكري "أثبت عدم فاعليته".

وتابع الوزير اللبناني المناهض لحزب الله وداعمته ايران "إن المقاومة المزعومة التي يقودها حزب الله لم تحرر القدس، ولم تنقذ غزة، ولم تدافع حتى عن لبنان. بل على العكس، لقد زجّت بنا في مزيد من العنف، ومزيد من الاحتلال الإسرائيلي".

ووصف حجة حزب الله الذي يقول إنه يدافع عن "البلاد ضد الاحتلال الاسرائيلي"، بأنها "عبثية".

وعاودت إسرائيل احتلال أجزاء واسعة من جنوب لبنان عقب اندلاع الحرب الأخيرة في الثاني من مارس، وتقوم بعمليات نسف وتدمير للمنازل في العديد من القرى الحدودية.

وقال رجي "على الإسرائيليين الانسحاب، ويجب نزع سلاح حزب الله، ثم البدء بإعادة الإعمار. وفق هذا الترتيب"، داعيا فرنسا إلى الضغط على إسرائيل وإيران.