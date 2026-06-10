مصر تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وشددت مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.