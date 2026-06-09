هل أُسقطت أم تعطلت؟.. تفاصيل حادث المروحية الأميركية قرب مضيق هرمز

قال الجيش الأميركي إن ​زورقاً مسيراً تابعاً للبحرية عثر على فردي طاقم ‌طائرة ​هليكوبتر أباتشي سقطت في المياه قرب ساحل سلطنة عُمان وأنقذهما في سابقة هي الأولى من نوعها، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن الطيارين "بخير".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64 سقطت في نحو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء (2300 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين) قرب ساحل عُمان في أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية.

ويسري ‌وقف إطلاق نار هش بين الولايات المتحدة وإيران، مع وقوع اشتباكات متفرقة وضربات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ على ‌حلفاء لواشنطن بالمنطقة.

وقالت القيادة المركزية لرويترز، إن ‌عملية الإنقاذ نُفذت بواسطة زورق مسير طراز كورسير الذي ‌تقول شركة (سارونيك) المصنعة ‌له على موقعها الإلكتروني إنه زورق سطح مسير طوله 7.3 متر ويمكنه ​حمل ما يصل إلى ‌454 كيلوجراماً ​لمسافة تزيد على ألف ⁠ميل بحري.

وقال الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية "نقلهم الزورق المسير إلى موقع آخر على الماء حيث ​تم ⁠رفعهم إلى طائرة هليكوبتر ⁠لنقلهم إلى وجهتهم النهائية".

وأضاف هوكينز أن الزورق المسير تم اختياره لهذه المهمة نظراً لقربه وقدرته.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن التحريات أثبتت أن طائرة مسيرة إيرانية (درون) استهدفت المروحية وأدت إلى إسقاطها، مشيراً إلى أن التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كان الاستهداف متعمداً أم لا.

وقوة المهام 59 العاملة في المنطقة والتابعة للأسطول الخامس الأميركي وحدة مخصصة لدمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية اليومية.

وقال ترامب متحدثاً على مدرج مطار جون إف. كنيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة "لم ‌يُصب أحد بأذى".

واستخدمت القيادة المركزية الأميركية لغة أكثر تحفظاً في ​وصف حالة الفردين، قائلة إن حالتهما مستقرة. وقالت في بيان "جرى إنقاذ الجنديين بسلام في غضون ساعتين تقريباً، وهما في حالة مستقرة. ويجري التحقيق في سبب الحادث".