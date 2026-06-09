فرنسا تمنع وزير المال الإسرائيلي من دخول أراضيها

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي "يروج بنشاط لضم الضفة الغربية" المحتلة ويدعو إلى "إعادة استيطان غزة"، من دخول الأراضي الفرنسية.

وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة "إكس" أنه تم أيضا منع "أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا" من دخول البلاد، منددا بـ"سياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين".

وقال إن الإعلان الذي "يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكثيف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية" يتوافق مع خطوات مشابهة اتّخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج.

ويعد سموطريتش، ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة.

ومنعت فرنسا الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها عقب نشره تسجيلا مصوّرا يظهر تنكيلا بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" بعد اعتراضهم في البحر ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل.

وحظرت إيرلندا أيضا دخول الوزيرين مؤخرا. كما منعتهما بريطانيا من الدخول في يونيو العام الماضي، قبل أن تحذو بلدان بينها إسبانيا وسلوفينيا حذوها.