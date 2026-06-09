عون يدعو إسرائيل إلى الحوار بدلاً من الحرب

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية بثت الاثنين، الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية.

وقال عون: "نحن جاهزون وملتزمون وراغبون، فهل أنتم كذلك؟ إذا كنتم كذلك فلنجلس ونتحدث، وإذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في أمن وأمان".

وأضاف الرئيس اللبناني أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون "اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقاً أمنياً أو غيره"، وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل.