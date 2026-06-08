«المركزي» الصيني يرفع احتياطات الذهب

أظهرت بيانات ​بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمس، أنه زاد احتياطاته من الذهب خلال مايو 2026، وذلك للشهر الـ19 على التوالي، لترتفع احتياطات الذهب ⁠إلى 74.96 مليون أوقية (أونصة) من الذهب الخالص في نهاية مايو 2026، ‌مقابل 74.64 مليون أوقية في الشهر السابق عليه، وكشفت بيانات البنك ‌المركزي الصيني أن قيمة احتياطات ‌الدولة من الذهب بلغت 340.75 ‌مليار دولار، ‌في نهاية الشهر الماضي، بانخفاض عن 344.17 مليار ​دولار في ‌الشهر ​السابق، وكانت أسعار ⁠الذهب في المعاملات الفورية سجّلت انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي في ​مايو، وواصل الذهب الانخفاض في يونيو الجاري، وجرى تداوله عند نحو 4330 دولاراً للأوقية.