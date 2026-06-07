471 إصابة جديدة بـ إيبولا" في وسط إفريقيا.. وطبيب يتعافى بعد إصابته بالفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 471 إصابة مؤكدة بفيروس "إيبولا"، بينها 84 حالة وفاة، في وسط إفريقيا، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق تفشي المرض. في الوقت الذي تعافى فيه طبيب كان مصاباً بالفيروس.

وأوضحت المنظمة أن الكونغو الديمقراطية سجلت 452 إصابة و82 وفاة، فيما سجلت أوغندا 19 إصابة وحالتي وفاة.

وغادر طبيب أميركي مصاب بفيروس إيبولا مستشفى شاريتيه في برلين بعد نحو أسبوعين من العلاج، إثر تعافيه الكامل وعدم رصد أي أثر للفيروس منذ 30 مايو الماضي.

وأوضح المستشفى أن الطبيب أُصيب بالعدوى أثناء عمله في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ثبتت إصابته بنوع نادر من الفيروس يُعرف باسم "بونديبوجيو".

كما أكد أن أفراد أسرته الذين خضعوا للحجر الصحي لم تظهر عليهم أي أعراض.

من جانبها، حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من احتمال توسع الوباء إلى مستويات مماثلة لتفشي إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، ما لم تُتخذ إجراءات صحية صارمة للحد من انتشاره.