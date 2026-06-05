"أكسيوس": المفاوضات بين أميركا وإيران في مرحلتها النهائية رغم استمرار الخلافات

ذكر موقع "أكسيوس" أن مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي، لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء الفنيين، قد "يكون لهم دور في المفاوضات النووية مع طهران".

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين ومصادر إقليمية مشاركة في الوساطة، أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على خلاف بشأن عدة تفاصيل في مذكرة التفاهم.

ووصفت المصادر المفاوضات بأنها في "مرحلتها النهائية"، لكنها أشارت إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف".