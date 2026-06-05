ترامب: أريد خفضاً للفائدة وأترك القرار لـ "وارش".. ونحقق نجاحاً كبيراً مع إيران

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه يود أن يرى خفضاً في أسعار الفائدة في البلاد. وأكد ترامب أنه يترك القرار بشأن إمكانية إجراء هذا الخفض لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش خلال اجتماع أكتوبر المقبل، مجدداً تأكيده بالقول: "سأترك قرارات تحديد أسعار الفائدة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش".

الملف الإيراني وإمدادات النفط

وفي سياق منفصل يتعلق بالسياسة الخارجية وأسواق الطاقة، تطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقات مع طهران والأمن الملاحي، حيث أدلى بالتصريحات التالية:

وأكد ترامب: "نحقق نجاحاً كبيراً مع إيران وهي ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي".

وأشار إلى أن "كميات كبيرة من النفط خرجت من مضيق هرمز بمساعدة الولايات المتحدة".

واختتم تصريحاته بالحديث عن تدفقات الطاقة قائلاً إن "كميات كبيرة من النفط تأتي إلى بلادنا".