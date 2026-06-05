ترامب: قضينا على قدرات إيران الصاروخية والعسكرية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون أمراً "رائعاً"، وذلك بعدما اقترح زيلنسكي عقد محادثات مباشرة مع بوتين.

وأضاف ترامب لصحافيين في المكتب البيضاوي "يسعدني أنهما ربما يتحدثان عن عقد لقاء. أعتقد أن لنا دوراً كبيراً في ذلك".

وأكد أن هناك تقدم في الشأن اللبناني، معتقداً أن أمور ستحدث هناك.

وشدد على أن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية والصاروخية، وفي حال هاجمت إيران جنود أميركيين سيتم استئناف الحرب عليها.

ولفت ترامب إلى أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، مؤكداً أنه أنهى ثمانية حروب وعلى وشك أن ينهي التاسعة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم المخصب لدى إيران.