بريطانيا وفرنسا تختتمان خطة إزالة الألغام من مضيق هرمز بعد الحرب

اختتمت المملكة المتحدة وفرنسا خططهما لقيادة مهمة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام في مضيق هرمز وذلك في غضون أيام من التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح الممر المائي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقال خمسة من المقربين من المحادثات، إن المخططين العسكريين في عدة دول، باتوا في مرحلة متقدمة من خططهم للانضمام إلى جهود إزالة الألغام التي زرعتها الحرس الثوري الإيراني في المضيق البحري.