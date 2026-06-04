مقتل وإصابة 20 شخصاً جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين غرب سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الخميس، مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في غرب سريلانكا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فريدريك ووتلر، إن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء داخل دار الرعاية الواقعة في بلدة أنجورواتوتا.

وأضاف ووتلر أنه تم إنقاذ 51 من المقيمين في الدار.

وأعلنت السلطات القبض على مدير دار الرعاية للاشتباه في تسببه في الوفيات نتيجة الإهمال، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب الحريق وملابساته.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة أسوشيتد برس المبنى وقد التهمته النيران، مع تفحم الأثاث والمعدات الموجودة بداخله.

وبثت قناة "هيرو" التلفزيونية المحلية صورا لرجال الإطفاء والشرطة والسكان وهم يحاولون السيطرة على الحريق الهائل.

وقام أفراد الشرطة والجيش بمساعدة الناجين من المقيمين في الدار على الصعود إلى حافلات لنقلهم إلى مكان آمن.