بعد حريق أودى بحياة 21.. حملة صارمة ضد مخالفات السلامة في الهند

تعتزم حكومة نيودلهي في الهند إطلاق "حملة صارمة" ضد مخالفات معايير السلامة من الحرائق، وذلك بعد نشوب حريق في فندق بالعاصمة، الأربعاء، أودى بحياة 21 منهم 12 أجنبياً.

واندلع الحريق في فندق بمنطقة مالفييا ناجار في نيودلهي، وأفادت وسائل إعلام بأن الفندق يتردد عليه مرضى يتلقون العلاج في مستشفى قريب وأقاربهم.

وسقط في الحريق أكبر عدد من الضحايا في المدينة منذ 2022.

وأعلنت الشرطة إقامة دعوى جنائية، والقبض على مالك المبنى.

وقال مكتب رئيس وزراء حكومة نيودلهي في منشور على منصة "إكس"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن الحكومة ستشن حملة على مستوى المدينة على كل منشآت الضيافة، والبنايات الأخرى التي لا تلتزم بمعايير السلامة من الحرائق ولوائح البناء.

وأضاف أن المباني غير المطابقة للمعايير ستغلق، وسيحاكم المسؤولون عنها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أجانب من بنغلاديش ونيجيريا وموزمبيق وليبيريا قضوا في الحريق. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.

وقال وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، عبر منصة "إكس"، إن الوزارة على اتصال بالسفارات المعنية، وتقدم لها كل المساعدة اللازمة.

وفي تصريح سابق، قالت الشرطة: "من خلال الجهود المنسقة للشرطة وخدمات الإطفاء وغيرهم من عناصر الاستجابة للطوارئ، جرى إنقاذ أكثر من 40 شخصاً، ونقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

وأضافت: "ببالغ الحزن، تم إعلان وفاة 21 شخصاً في هذا الحادث المأساوي".

وقال متحدث باسم المعهد الهندي للعلوم الطبية، الذي تديره الدولة، لـ"رويترز"، الأربعاء، إن المستشفى استقبل 13 مصاباً، 2 منهم في حالة حرجة.

وقال شاهد من "رويترز" ‌إنه جرى إخماد الحريق في منتصف النهار تقريباً.

وذكر ‌سكان شاركوا في عمليات الإنقاذ الأولية أن الحريق اندلع في الطابقين الأرضي والأول من المبنى المكون من 4 طوابق، ما أدى إلى احتجاز من كانوا في الطوابق العليا.