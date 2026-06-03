ألمانيا تفشل في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي

أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء إخفاق ألمانيا في الجولة الأولى من التصويت في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي، حيث خسرت أمام البرتغال والنمسا.

يذكر أن جمهورية ألمانيا الاتحادية كانت شَغلت عضوية مجلس الأمن ست مرات في السابق، كان آخرها في عامي 2019 و2020.

ووفقاً لدبلوماسيين، لم يسبق أن سقطت ألمانيا في أي ترشح سابق بهذا الشكل.

ولم تحصل ألمانيا سوى على 104 أصوات فقط، في حين أوضحت بيربوك أن الحصول على المقعد كان يتطلب أغلبية الثلثين، أي الحصول على 127 صوتاً.

وفي المقابل، حصدت البرتغال 134 صوتاً، ونالت النمسا 131 صوتاً. ويبلغ إجمالي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية 193 دولة، وهناك عضوان لا يحق لهما التصويت في الوقت الحالي هما أفغانستان وفنزويلا.