رئيس الوزراء الكويتي يتفقد آثار الاعتداء الإيراني على مطار الكويت

قام الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية لمبنى الركاب (تي 1) بمطار الكويت الدولي بعد تعرض المبنى لاعتداء إرهابي إيراني بطائرات مسيرة.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد أكد أهمية الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والموجودين في الموقع ووجه بضرورة مباشرة كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل المبنى.