مقتل 3 من أفراد البحرية الملكية البريطانية في تحطم مروحية

أعلنت البحرية الملكية البريطانية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من أفرادها إثر تحطم مروحية خلال تدريب عسكري في جنوب غرب إنجلترا.

وسقطت المروحية في مقاطعة ديفون، بجنوب غرب إنجلترا، تمام الساعة الرابعة صباحاً.

وقال قائد البحرية الملكية البريطانية، الجنرال جوين جينكنز، في بيان: "أعلن، ببالغ الحزن، أن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية طراز (ميرلين إم كيه 4)، التابعة للبحرية الملكية، قد لقوا حتفهم إثر تحطمها في الساعات الأولى من صباح اليوم قرب سورتون في ديفون"."

وأضاف جينكنز إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.