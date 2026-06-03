"حكماء المسلمين" يدين بشدة العدوان الإيراني على الكويت والبحرين

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، العدوان الإيراني الذي استهدف كلا من دولة الكويت ومملكة البحرين عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث طال الهجوم مطار الكويت الدولي مخلفاً أضراراً مادية جسيمة في مبنى الركاب، ومسفراً عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار بالغة بعدد من المنشآت الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابيَّة التي تمثِّل خَرْقًا واضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، مشدِّدًا على أن استهداف البعثات الدبلوماسية يُعد جريمةً مرفوضةً ومدانةً بموجب القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمه لكل ما تتخذانه من إجراءاتٍ لحماية أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات المستمرة، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون سيادة الدول وسلامة شعوبها.