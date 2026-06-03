الكويت.. تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم، تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت وتسجيل إصابات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت: "جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية".

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها في بعض المناطق نتجت عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان إن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب «تي1» بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، مضيفا إن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.