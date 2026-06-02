ترامب: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استمرار القنوات الدبلوماسية النشطة بين واشنطن وطهران، مفنداً الأنباء التي تحدثت عن انقطاع التواصل بين الجانبين، وموجهاً في الوقت ذاته رسالة حازمة للقيادة الإيرانية بضرورة تغيير نهجها السياسي.

وصرح ترامب قائلاً: "المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة"، واصفاً الأنباء المتداولة عكس ذلك بأنها عارية عن الصحة، حيث أضاف: "التقارير الإخبارية التي تزعم توقّف التواصل بين إيران وأميركا قبل أيام قليلة تقارير كاذبة ومضللة".

وفيما يتعلق بمستقبل هذه المفاوضات وشروطه للتوصل إلى حل، كشف الرئيس الأميركي عن فحوى الرسائل الموجهة إلى طهران قائلاً: "قلت لإيران لقد حان الوقت بشكل أو بآخر لكي تبرموا اتفاقاً"، وتابع مستدركاً: "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول المحادثات، لكن كما قلت لإيران فقد حان الوقت عاجلاً أم آجلاً للتوصل لاتفاق".

واختتم ترامب تصريحاته بالتشديد على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسة الإيرانية، مؤكداً: "قلت للإيرانيين إن عليهم التخلي عن النهج الذي دأبوا عليه منذ أكثر من 47 عاماً".