روبيو: الظهور العلني لم يعد أمراً يُنصح به للمسؤولين الإيرانيين

كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، عن طبيعة القنوات الدبلوماسية الحالية مع طهران وتقييم واشنطن للأوضاع الداخلية الإيرانية ومراكز صنع القرار فيها.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي كواليس التواصل الدبلوماسي قائلاً إن "جميع الاتصالات والتفاعلات مع الإيرانيين جرت كتابيا وعبر وسطاء"، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود بطء في الآلية الإيرانية حيث ذكر أن "الحصول على رد من إيران قد يستغرق أكثر من 6 أيام" بسبب الخلل والانقسام داخل النظام الإيراني.

وفي تقييمه للوضع الداخلي الإيراني في ظل الظروف الراهنة، أكد الوزير الأميركي أمام أعضاء الكونغرس أن "جميع المشكلات التي كانت تعاني منها إيران قبل الحرب لم تظل قائمة فحسب.. بل تفاقمت سوءاً".

كما ألمح روبيو إلى وجود ترتيبات أو مخاوف أمنية وسياسية تحيط بالقادة في طهران، معتبراً أن "الظهور العلني المكثف ربما لم يعد أمراً يُنصح به للمسؤولين الإيرانيين".

وفي سياق متصل بملف القيادة وانتقال السلطة، كشف وزير الخارجية الأميركي عن رصد واشنطن لتحركات جديدة في هرم السلطة الإيرانية، مؤكداً أن "هناك مؤشرات تفيد بأن المرشد مجتبى خامنئي بدأ ينخرط في العمل بشكل متزايد".