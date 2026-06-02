تحطم طائرة تدريب عسكرية في تايوان ومقتل طيارَيها

علّقت القوات الجوية التايوانية رحلات التدريب على طائرات "تي-34" بعدما تحطّمت إحداها الثلاثاء خلال تمرين يشمل محاكاة لعطل يطرأ على المحرك، ما أسفر عن مقتل الطيّارين اللذين كانا على متنها.

وأفادت القوات الجوية بأن طائرة التدريب، وهي من طراز أحادي المحرك بمروحة، تحطّمت عند الساعة 8,08 (00,08 بتوقيت غرينتش) في الطرف الشمالي لمدرج قاعدة غانغشان الجوية في مدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.

وشكل سلاح الجو التايواني فريق عمل للتحقيق في أسباب الحادث، علماً أنه لم يُكشف عن هوية الطيارَين وتم الاكتفاء برتبتيهما واسم عائلتيهما، وهما المقدمان لو وغو، ويبلغان 41 و45 عاماً.

وأوضح المفتش العام للقوات الجوية اللواء تشيانغ يي تشنغ أن الطيارين لم يبلغا عن أيّ خلل قبيل التحطّم، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي أنه "لم تُسجّل أيّ اتصالات لاسلكية غير طبيعية طوال الرحلة قبل وقوع الحادث".

من جهته، أعرب الرئيس التايواني لاي تشينغ تي عن "حزنه العميق" لمقتل الطيارين، ووصفهما بـ"البطلَين" شاكرا إيّاهما على "تضحياتهما وتفانيهما" من أجل تايوان.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، يستخدم سلاح الجو التايواني طائرات "بيتش كرافت" أحادية المحرك كطائرات تدريب أساسية. وقد تسلّمت تايوان هذا النوع من الطائرات للمرة الأولى في العام 1984.

وفي يناير الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة تايوانية من طراز "أف-16" في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة خلال مهمة تدريب روتينية.

ويُعتقد أن الطيار قفز من الطائرة، لكن لم يتم العثور على جثته حتى الآن.