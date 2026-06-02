روبيو: الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال جلستي استماع متتاليتين أمام مجلسي النواب والشيوخ، أن "الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز"، مشدداً على أنه "يجب على إيران أن تعلن بوضوح شديد أن مضيق هرمز بات مفتوحًا الآن".

وفي الشأن النووي، أكد روبيو أنه "يجب على إيران الالتزام بمفاوضات محددة بشأن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب"، جازماً بأن "إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز وأي تخفيف سيكون مشروطاً".

تأتي هذه المواقف الحازمة في وقت كشف فيه الوزير الأميركي عن أبعاد أخرى للملف، حيث قال: "نجري محادثات مع إيران بشأن كثير من النقاط والتوصل إلى اتفاق سيُفضي إلى فتح المضائق"، ملمحاً إلى مرونة محتملة في موقف طهران بقوله: "قد تكون إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث بها".

وفي تقييمه للقدرات العسكرية الإيرانية الحالية، أوضح روبيو أنه "لا يزال لدى إيران الكثير من الطائرات المسيّرة لكن درعها التقليدي تآكل بشكل كبير".

وعلى صعيد الأمن الاستراتيجي والاقتصادي للولايات المتحدة، اختتم وزير الخارجية الأميركي تصريحاته بالقول: "لا يمكن لأميركا أن تعتمد على دولة واحدة أو مصدر واحد لتزويدها بسلاسل الإمداد أو المعادن النادرة".