ترامب يعيّن رئيس "وكالة تمويل الإسكان" مديراً مؤقتاً للاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تعيين بيل بولت، رئيس "وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، مديراً مؤقتاً للاستخبارات الوطنية الأميركية، خلفاً لتولسي جابارد، التي استقالت من منصبها الشهر الماضي.

وأكد ترامب، في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال" أن بولت سيواصل في الوقت نفسه مهامه رئيساً لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، ورئيساً لمؤسستي التمويل العقاري، فاني ماي، وفريدي ماك.

وذكرت "بلومبرغ"، أن رئيس هيئة الإسكان يفتقر إلى "خبرة عسكرية أو استخباراتية"، مشيرة إلى أنه يُعرف بكونه أحد الحلفاء المقربين والمخلصين لترامب.

ويأتي القرار بعد إعلان تولسي جابارد أنها ستتنحى عن منصب مديرة الاستخبارات الوطنية خلال الشهر الجاري، بسبب مرض زوجها.

ويتولى بولت منذ مارس 2025 رئاسة "وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية"، المشرفة على سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة.