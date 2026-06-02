مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في غزة

لقي ثلاثة مواطنين فلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف ونيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون اليوم إثر استهداف مركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد مستشفى شهداء الأقصى.

وقال المستشفى إن شابا "32 عاما" قتل جراء الاستهداف الذي وقع على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة شرق المدينة، فيما أربعة أصيبوا وصفت جراح بعضهم بـ "الخطيرة".

وأضاف المستشفى أن المصابين نقلوا إلى أقسام الطوارئ لتلقي العلاج، في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها الطواقم الطبية ونقص الإمكانيات المتاحة.

وكان "المركز الفلسطيني للإعلام" نقل عن مصدر محلي قوله إن "مواطنا قتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع العبارة شمال شرقي مدينة خان يونس".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت شابين كانا برفقة القتيل عقب إطلاق النار على مجموعة من المواطنين أثناء جمعهم الحطب قرب منطقة العبارة" .

وأشار إلى "مقتل مواطن وإصابة آخرين منتصف الليلة الماضية جراء قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف نقطة أمنية بحي الفاروق في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف كبيرة شرقي خان يونس، وشرقي غزة، إلى جانب إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق من شرقي القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية قتيلا وتسعة مصابين، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي مناطق يتعذر الوصول إليها.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 72 ألفا و942 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 172 ألفا و967 مصابا.