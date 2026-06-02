الداخلية الكويتية تعلن القبض على الفارين من مؤسسة إصلاحية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبإسناد من القطاعات الأمنية المعنية ممثلة في قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن هروبهم وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم وضبطهم.

وأكدت الوزارة أن عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، حيث تم تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على سلاحين ناريين بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة.

وشددت الوزارة على أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر، وأن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون.