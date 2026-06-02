«إيزي جيت» تنتقد «كاسيلليك» الأميركية بسبب استحواذ محتمل

وصفت شركة «إيزي جيت» البريطانية للطيران منخفض الكلفة، عملية استحواذ محتملة من جانب شركة «كاسيلليك» الأميركية للاستثمارات البديلة بأنها «انتهازية للغاية»، مؤكدة أنها لم تُجر محادثات معها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وكانت «كاسيلليك» كشفت في وقت متأخر، الجمعة الماضي، بعد إغلاق البورصة في لندن، أنها في المراحل الأولى من دراسة تقديم عرض لـ«إيزي جيت»، لكنها لم تتواصل مع مجلس إدارة الشركة بعد.

وقالت شركة الطيران إن عملية الاستحواذ تأتي في وقت تراجعت فيه أسهمها جراء المخاوف من تأثير حرب إيران على قطاع الطيران.

وأضافت «إيزي جيت»، أمس: «يلاحظ مجلس الإدارة التوقيت (الانتهازي للغاية)، الذي يتزامن مع التراجع المؤقت لسعر سهم (إيزي جيت) جراء الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وتأثيره في ثقة المستهلك وأسعار وقود الطائرات».

وتابعت «إيزي جيت» ومقرها لوتون، أنها «تلاحظ أيضاً التحديات التنظيمية والمالية وغيرها من التحديات التنفيذية الكبيرة المرتبطة بالاستحواذ المحتمل على (إيزي جيت)»، غير أنها أكدت أنه من واجبها زيادة قيمة المساهمين، مشيرة إلى أنها ستدرس أي مقترح في حال تم عرضه عليها.

يشار إلى أنه لدى شركة «كاسيلليك» الأميركية مهلة حتى 26 يونيو الجاري، لتقديم عرض نهائي أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ البريطانية.