تباطؤ نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين، خلال الشهر الماضي، مع ظهور مؤشرات إلى تراجع الضغوط التضخمية.

وذكرت المؤسسة أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، تراجع خلال مايو إلى 51.8 نقطة، مقابل 52.2 نقطة خلال أبريل السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وسجل الطلب على السلع المصنعة نمواً بوتيرة أبطأ، خلال مايو الماضي، لكنه لايزال بين أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية.