ترامب يقلل من أهمية المفاوضات مع إيران ويتوقع انخفاضاً حاداً في أسعار النفط

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم اكتراثه بمصير المحادثات الدبلوماسية مع طهران، مشدداً في الوقت ذاته على تفاؤله بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC)، أكد ترامب أنه لا يولي اهتماماً لتعليق أو انتهاء المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني، قائلاً: "لا يهمني انتهاء المفاوضات مع إيران.. أنا حقاً لا أهتم على الإطلاق".

وفيما يخص المخاوف المرتبطة بتكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، طمأن ترامب الأسواق قائلاً: "لست قلقاً بشأن أسعار النفط.. أعتقد أنها ستنخفض بشكل حاد في المستقبل القريب جداً".

وعلى صعيد التصعيد العسكري في المنطقة، كشف الرئيس الأميركي عن نيته التواصل مع الجانب الإسرائيلي للوقوف على آخر التطورات الميدانية، حيث صرح بوضوح: "سأسأل نتنياهو ما الذي يجري في لبنان".