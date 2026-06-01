الجيش الكويتي ينفذ عملية للتخلص من المتفجرات شمال البلاد غداً

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستتعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات شمال البلاد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأكدت أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع خلال هذه الفترة ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات.